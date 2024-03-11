Уход иностранных банков и исторический рекорд золота. Обзор Банки.ру

Иностранные инвесторы медленно выходят из российских банков, пишет «Коммерсант». Из данных ЦБ следует, что число банков в России, находящихся под прямым или косвенным контролем нерезидентов, которые могут распоряжаться 50% и более голосов, за 2023 год сократилось на 8 — до 57.