Уход иностранных банков и исторический рекорд золота. Обзор Банки.ру

Иностранные инвесторы медленно выходят из российских банков, пишет «Коммерсант». Из данных ЦБ следует, что число банков в России, находящихся под прямым или косвенным контролем нерезидентов, которые могут распоряжаться 50% и более голосов, за 2023 год сократилось на 8 — до 57.
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