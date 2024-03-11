Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Штрафы для себя любимых.Госдума решила уж...
  • Игорь Петров
    Харя не треснет от наших денег?«Вкус российских ...
  • Vitaly Arkhipov
    А может перестали жаловаться потому что нет толку ?На что жалуетесь?...

Уход иностранных банков и исторический рекорд золота. Обзор Банки.ру

 Иностранные инвесторы медленно выходят из российских банков, пишет «Коммерсант». Из данных ЦБ следует, что число банков в России, находящихся под прямым или косвенным контролем нерезидентов, которые могут распоряжаться 50% и более голосов, за 2023 год сократилось на 8 — до 57.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх