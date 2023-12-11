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Омбре на волосы до плеч: техника выполнения, выбор цветов, правила нанесения краски и советы от специалистов

Омбре — одна из самых популярных техник окрашивания на протяжении последних пяти лет. Справиться с этим окрашиванием может даже новичок: если знать некоторые секреты мастерства, то осуществить его можно даже в домашних условиях.

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