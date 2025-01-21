Юрий Ильинов

Китай поспособствовал: НАТО берет под контроль Балтийское море Под видом защиты подводных кабелей на дне Балтийского моря после ряда инцидентов в 2024 году с их повреждением НАТО развернуло в регионе операцию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). С целью патрулирования корабли блока зашли даже в Финский залив, где будут находиться на бессрочной основе. Нет сомнений, что Baltic Sentry – антироссийский выпад, направленный на подрыв безопасности РФ, который стал продолжением принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Запустив миссию Baltic Sentry, альянс стремится превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро». То есть взять его под свой полный контроль, а в случае необходимости организовать морскую блокаду РФ в этой акватории. После совершения диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были важными факторами сближения Москвы и стран Евросоюза, НАТО приступило к реализации нового этапа давления на РФ в транспортно-логистическом сфере. Более того, после прекращения украинского газового транзита альянс и Киев могут пойти на выведение из строя газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» на дне Черного моря, чтобы окончательно прекратить трубопроводную транспортировку природного газа из РФ в Европу и попытаться заставить Москву остановить российскую СВО на Украине. Также стоит обратить внимание на то, что повреждения подводных кабелей на дне Балтийского моря не обошлись без участия китайских судов, например сухогруза Yi Peng 3 компании Ningbo Yipeng Shipping. Возможно, КНР стремится усилить зависимость РФ от себя и одновременно отвлечь Запад от «тайваньского вопроса». Впрочем, Пекин вообще ведет странную политику по отношению к Москве. Несмотря на то что РФ признает территориальную целость КНР (существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань, концепция «двух Китаев» неприемлема, т. е. выступает против независимости указанного острова в какой бы то ни было форме), «китайские товарищи» не признают Крым российским. При этом странная деятельность Пекина помогает НАТО брать под контроль Балтийское море, организовывать морскую блокаду России в регионе и создавать дополнительные проблемы Калининградской области, вплоть до посягательств на территориальную целостность РФ.