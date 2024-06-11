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Телеведущая Старостина рассказала о первых симптомах болезни у Заворотнюк: "Это же надо ничего не видеть!"

Телеведущая Старостина рассказала о первых симптомах болезни у Заворотнюк: "Это же надо ничего не видеть!"

Телеведущая и актриса Елена Старостина рассказала о первых симптомах болезни у Анастасии Заворотнюк. Она вспомнила, как её удивило, насколько сильно испортилось зрение у Насти: "Это же надо ничего не видеть!"Старостина и Заворотнюк участвовали в съёмках сериала "Я больше не боюсь".

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