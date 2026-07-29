Запад использует киевский режим как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».
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