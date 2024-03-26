Христиане какой конфессии отмечают Пасху 31 марта, и почему даты празднования отличаются у католиков и православных Алёна ЮрьеваПасха, или Светлое Христово Воскресение, является одним из древнейших и значимых праздников христианства, воздающим честь воскресению Иисуса Христа.
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