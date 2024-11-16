Мэр Тбилиси: открыть второй фронт против РФ Грузию призывали конкретные посольства

15 тыс прочтений 2 дня назад Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что представители конкретных посольств настаивали на открытии Грузией второго фронта против России, с последующей партизанской войной.
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