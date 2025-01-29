Почему не стоит покупать авиабилеты на 1 и 15 числа

Эксперты рекомендуют улетать в отпуск в другие даты для экономии Чтобы сэкономить на летнем отдыхе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), со ссылкой на S7 Airlines, рекомендует избегать покупки авиабилетов на 1 и 15 число месяца.
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