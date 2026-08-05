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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Келлерман: «В плей-офф-2026 Леброн был лучше Карла Мэлоуна в любой из периодов его карьеры в НБА»

Телеведущий Макс Келлерман отдал должное Леброну Джеймсу за демонстрируемый уровень игры после 40 лет.

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