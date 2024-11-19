Почта Деда Мороза откроется в Химках 1 декабря

Дети в Химках смогут загадать и отправить желание Деду Морозу с 1 декабря. Волшебные почтовые ящики появятся в парках имени Толстого, «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево.
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