Первые танкеры с дизельным топливом уйдут из России через два-три дня. Об этом 21 октября в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом сообщил президент России Владимир Путин.
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