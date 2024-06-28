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НСА представил предложения по российско-белорусскому сотрудничеству в агростраховании

НСА представил предложения по российско-белорусскому сотрудничеству в агростраховании

России и Белоруссии необходимо создать совместную постояннную экспертную группу для взаимного обмена опытом по организации систем агрострахования, – предложил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, выступая на XI Форуме регионов Беларуси и России, который открылся 27 июня в трех городах Белоруссии.

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