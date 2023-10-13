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Соотечественники! Возвращайтесь к себе домой!

Соотечественники! Возвращайтесь к себе домой!

Ни один здравомыслящий и благоразумный человек не станет приветствовать войну. Война разрушает наши дома и опустошает наши поля.

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Комментарии
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Сергей Египко
У них паспорта Израиля, туда пусть и возвращаются. Бегают как проститутки, все лучшей жизни ищут.
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3 час.
Александр Веревкин
Это было ясно и раньше, но сегодняшние события окончательно подтверждают тот факт, что украину многие годы готовили к заселению евреями и весь этот дьявольский план был задуман и осуществлялся самими сынами дьявола - евреями. Они никогда не жалели &quot;своих&quot;, уничтожить десяток - другой своих соотечественников, объявить это холокостом и ещё наварить на убийствах, дело для евреев обыденное. И если в Мире ещё существует какая-то справедливость, израиль должен сгореть в аду вместе со своим бесовским племенем! Хотя главные их бесы сидят в америке и англии. Пусть возмездие доберётся и до них!
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2 час.
Владимир Алтайцев
не ври так нагло,Израиль всегда нападал первым
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13 мин.

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