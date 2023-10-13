Соотечественники! Возвращайтесь к себе домой!

Александр Веревкин

Это было ясно и раньше, но сегодняшние события окончательно подтверждают тот факт, что украину многие годы готовили к заселению евреями и весь этот дьявольский план был задуман и осуществлялся самими сынами дьявола - евреями. Они никогда не жалели "своих", уничтожить десяток - другой своих соотечественников, объявить это холокостом и ещё наварить на убийствах, дело для евреев обыденное. И если в Мире ещё существует какая-то справедливость, израиль должен сгореть в аду вместе со своим бесовским племенем! Хотя главные их бесы сидят в америке и англии. Пусть возмездие доберётся и до них!