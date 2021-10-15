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Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

Почти как Жигули: ретротест немецкой Манты

Строка песни из фильма «Человек-амфибия» крутилась в голове всю дорогу. Как там? «Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить!» Ассоциация вовсе не случайна: манта – разновидность ската, а именно больших скатов и называют морскими дьяволами.

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