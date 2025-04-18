Потрясающая природа и добрые люди: почему туристы выбирают Крым - опрос

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Крым оказался одним из самых востребованных направлений для туристических поездок по стране в майские праздники наравне с Краснодарским краем, Кавминводами, Петербургом, Москвой и Калининградом.
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