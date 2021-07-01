Русская весна

115 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    В самих постсоветских республиках осознают эту проблему и стремятся очистить свои государства от русских именно сами ...Проблема куда глу...
  • Влад Владимиров
    Хохлы здесь ведут себя, блин, как всегда: Хотят халяву, не делая при этом ни фига.)))Украина потребова...
  • Влад Владимиров
    Видимо, он там без мозгов совсем, т.к. захотел иметь "горячую точку" у себя под брюхом...))) Это же не Афганистан....В США призвали ат...

НАТО озвучил свои планы на Чёрное море

НАТО озвучил свои планы на Чёрное море

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил во время визита в Тбилиси, что НАТО сохранит свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх