OnePlus 13T: компактные размеры официально подтверждены вместе с аксессуарами MagSafe

OnePlus выпустит OnePlus 13T на следующей неделе, правда, пока только в Китае. Хотя компания официально представит свой компактный флагман только 24 апреля, она уже многое рассказала об устройстве в китайских социальных сетях.
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