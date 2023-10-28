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Taz: Зеленский признаёт нереальность скорого вступления Украины в Евросоюз

Taz: Зеленский признаёт нереальность скорого вступления Украины в Евросоюз

Глава киевского режима Владимир Зеленский настаивает на активизации переговоров на тему вступления Украины в Евросоюз, при этом он прекрасно понимает, что его позиция далека от реальности, отметила журналистка газеты Die Tageszeitung Барбара Эртель.

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