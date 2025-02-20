Синоптики пообещали раннюю весну в Москве

До весны осталось всего несколько дней, а зимняя погода охватила столичный регион. Издание «Вечерняя Москва» информирует, какие климатические условия ожидают москвичей в конце февраля и каким будет наступающий месяц.
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