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Синоптики пообещали раннюю весну в Москве

До весны осталось всего несколько дней, а зимняя погода охватила столичный регион. Издание «Вечерняя Москва» информирует, какие климатические условия ожидают москвичей в конце февраля и каким будет наступающий месяц.

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