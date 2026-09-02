Другой финал и отказ сниматься обнаженными: что осталось за кадром съемок «Белого солнца пустыни»

Этот фильм давно стал классикой советского кинематографа, хотя его съемки сопровождались большими сложностями, режиссера обвиняли в профнепригодности, а зрители могли бы и вовсе не увидеть на экранах любимых героев.
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