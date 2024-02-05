14-летний боевой летчик

Самым молодым боевым летчиком Великой Отечественной войны с 1939 по 1945 год был гвардии сержант Аркадий Каманин, сын военачальника Николая Петровича Каманина, известного летчика и героя Советского Союза.
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