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Журнал «Профиль»

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В детстве Роберта Фрэнсиса Прево в шутку называли будущим папой Римским

В детстве Роберта Фрэнсиса Прево в шутку называли будущим папой Римским

В детстве Роберт Фрэнсис Прево, ныне Папа Лев XIV, любил играть в священника, и поэтому ему в шутку пророчили, что он в будущем станет понтификом, изданию The New York Times его старший брат – 73-летний Луис Прево.

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