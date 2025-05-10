В детстве Роберта Фрэнсиса Прево в шутку называли будущим папой Римским

В детстве Роберт Фрэнсис Прево, ныне Папа Лев XIV, любил играть в священника, и поэтому ему в шутку пророчили, что он в будущем станет понтификом, изданию The New York Times его старший брат – 73-летний Луис Прево.
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