Зеленский не выдавил из Шольца «Леопарды»

Перед восьмой по счёту встречей военных доноров Украины на американской базе «Рамштайн» завышенные ожидания от неё привели к тому, что все ждали то ли объявления коллективным Западом войны России, то ли подготовки молниеносного реванша Украины.
Перед восьмой по счёту встречей военных доноров Украины на американской базе «Рамштайн» завышенные ожидания от неё привели к тому, что все ждали то ли объявления коллективным Западом войны России, то ли подготовки молниеносного реванша Украины.
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