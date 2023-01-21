Сила в правде

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Зеленский не выдавил из Шольца «Леопарды»

Зеленский не выдавил из Шольца «Леопарды»

Перед восьмой по счёту встречей военных доноров Украины на американской базе «Рамштайн» завышенные ожидания от неё привели к тому, что все ждали то ли объявления коллективным Западом войны России, то ли подготовки молниеносного реванша Украины.

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