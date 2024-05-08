Офис Генпрокурора Украины обвинил Коломойского в организации заказного убийства

Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-губернатора Днепропетровской области олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в организации заказного убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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