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Russia Strikes Moldova Border as Ukraine Hits Black Sea Port

A Russian drone attack targeted a border crossing between Ukraine and Moldova, killing two people and injuring three others, while Russian drones also struck in Kyiv, as Moscow continues its campaign of near-continuous strikes across Ukraine.

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