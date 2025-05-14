«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

Нет в Исламе такого зариета. Употреблять нельзя, а вот по перевозке никаких вопросов. Продукты по определению должны быть надлежаще упакованы. Так что харам в упаковке или халяль - никого колыхать не должно

Эти пидоры мигрантские живут и зарабатывают в России. Так пусть будут добры выполнять заказы клиентов, неважно что он заказывает.. Я карабахский армянин и работаю в автосервисе, но я не отказываюсь ремонтировать машины выходцев с Азербайджана. Так же и они не отказываются от услуг армян.

Роман Гришаков

К тому же этого мусла не заставляют эту свинину есть, а просто доставить по адресу... Если на то пошло то в магазинах куча продуктов из свинины и не халяль...Я лично написал письмо с подписями сторонников администрации президента прошение о закрытии чайханошных кафе, где именно владельцы из средней азии. Если владелец кавказец то пусть остаются. Это Российское. А все узбеки и им подобные пусть валят к себе и там качают права. Россия для русских и кавказсцев