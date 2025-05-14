Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Гавриленко Александр
    Нужно в этот список добавить тех, кто отпустил азовцев, по чьему распоряжению это было сделано! Наверное, это тот же ...Во властных элита...
  • Роман Гришаков
    К тому же этого мусла не заставляют эту свинину есть, а просто доставить по адресу... Если на то пошло то в магазинах...«Русский, забудь ...
  • Роман Гришаков
    Эти пидоры мигрантские живут и зарабатывают в России. Так пусть будут добры выполнять заказы клиентов, неважно что он...«Русский, забудь ...

«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.

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Комментарии
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Алексей Васильев
Нет в Исламе такого зариета. Употреблять  нельзя, а вот по перевозке никаких вопросов. Продукты по определению должны быть надлежаще упакованы. Так что харам в упаковке или халяль - никого колыхать не должно
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3 час.
Роман Гришаков
Эти пидоры мигрантские живут и зарабатывают в России. Так пусть будут добры выполнять заказы клиентов, неважно что он заказывает.. Я карабахский армянин и работаю в автосервисе, но я не отказываюсь ремонтировать машины выходцев с Азербайджана. Так же и они не отказываются от услуг армян.
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1 час.
Роман Гришаков
К тому же этого мусла не заставляют эту свинину есть, а просто доставить по адресу... Если на то пошло то в магазинах куча продуктов из свинины и не халяль...Я лично написал письмо с подписями сторонников администрации президента прошение о закрытии чайханошных кафе, где именно владельцы из средней азии. Если владелец кавказец то пусть остаются. Это Российское. А все узбеки и им подобные пусть валят к себе и там качают права. Россия для русских и кавказсцев
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1 час.
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