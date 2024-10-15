Региональные колледжи присоединятся к Единому Дню открытых дверей в рамках проекта «Профессионалитет»

<p align="center"> </p> <p align="center" style="text-align: justify;"> Профессиональные образовательные организации, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», 18 и 19 октября присоединятся к всероссийскому Дню открытых дверей и организуют на своих площадках профориентационные мероприятия для школьников.