there is buying that is protective but not pro-active E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr Seems like the was the shakeout i expect as the buying was not doing much more buying but maybe for hte moment that is the plan to hold out till the seller get out no side does much nothing there is intra day move most of the market is not in good shape BUT slow distribution is a cautions one .
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