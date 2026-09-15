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Царьград

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В Светогорске из-за дыма эвакуировали 770 человек из школы

В Светогорске из-за дыма эвакуировали 770 человек из школы

За прошедшие сутки, с 14 по 15 сентября, на территории Ленинградской области было зафиксировано четыре возгорания, на которые выезжали пожарно-спасательные расчеты.

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