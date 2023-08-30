"Отдайте нам Калининград": Литва предъявила РФ территориальный ультиматум

Владимир Шалимов

Пора уже приступить к ликвидации самой Жмуди-Литовской как вредного для Русского мира карликового государственного недоразумения. Да и двух других Приебалтийских Вымирушек тоже надо, по справедливости, прибрать к рукам: Ливонию-Латышскую и Чухонию-Эстонскую. Сами напросились, твари вонючие. А земли это наши. Вот и не станет больше у России эксклава - через территорию Приебалтии соединим её с основной частью державы.