Калининградская область — русский мир посреди европейского «рая» навязанной толерантности и лживой демократии.
"Отдайте нам Калининград": Литва предъявила РФ территориальный ультиматум
Комментарии
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Владимир Шалимов
Пора уже приступить к ликвидации самой Жмуди-Литовской как вредного для Русского мира карликового государственного недоразумения. Да и двух других Приебалтийских Вымирушек тоже надо, по справедливости, прибрать к рукам: Ливонию-Латышскую и Чухонию-Эстонскую. Сами напросились, твари вонючие. А земли это наши. Вот и не станет больше у России эксклава - через территорию Приебалтии соединим её с основной частью державы.
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