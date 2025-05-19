Фотопроект «Мы обвиняем!» с кадрами из Курской области открыт в Бишкеке

<p style="text-align:justify">В столице Кыргызстана, в Русском доме в Бишкеке, открылась международная фотовыставка «Мы обвиняем!», посвящённая преступлениям украинских боевиков и трагедиям мирных жителей в зонах конфликта.
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