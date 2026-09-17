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Царьград

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Daily Mail поделился секретами лучшей пиццы мира от шефа Паскареллы

Daily Mail поделился секретами лучшей пиццы мира от шефа Паскареллы

Микеле Паскарелла, шеф лондонской пиццерии Napoli on the Road, рассказывает об идеальной пицце. Используйте сезонные продукты, избегайте ананаса и острого масла.

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