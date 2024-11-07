16 человек, которые хотели насмешить близких, но явно поспешили

Шутку можно считать удачной, когда над ней смеются ее автор и ее объект. Но как реагировать невесте, если вдруг в загсе жених-юморист выкидывает нечто эдакое, или когда близкий человек дарит вам животное, которого вы побаиваетесь? О нелепых розыгрышах рассказали герои этой подборки.
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