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Рязанские новости

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В 11 регионах России перехвачены 328 дронов

В 11 регионах России перехвачены 328 дронов

Перехвачены и уничтожены 328 беспилотников в 11 регионах России и над Черным, Каспийским морями.С 8:00 до 20:00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 БПЛА.

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