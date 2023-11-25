Майли Сайрус встретила 31-й день рождения в чёрном мини-платье и устроила мини-концерт

В среду вечером Майли Сайрус выступила перед друзьями и близкими в лос-анджелесском Chateau Marmot, исполнив в шикарном маленьком чёрном платье свои собственные хиты, несколько классических каверов и даже новые песни.
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