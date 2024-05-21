ФАС наложит штраф на «дочку» «Лукойла» из-за разных цен на дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила, что дочерняя компания «Лукойла» в Нижегородской области реализовывала в мелком опте дизельное топливо для аграриев региона по разным ценам за один временной период.
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