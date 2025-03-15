В Петербурге на сутки объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и ветра

Вечер субботы и первая половина воскресенья в Северной столице отметится ухудшением погоды. Ветер и гололед сделают прогулки по городу небезопасными, а «желтое» предупреждение будет действовать до 16:00 16 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии