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В Петербурге на сутки объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и ветра

В Петербурге на сутки объявили "желтый" уровень опасности из-за гололеда и ветра

Вечер субботы и первая половина воскресенья в Северной столице отметится ухудшением погоды. Ветер и гололед сделают прогулки по городу небезопасными, а «желтое» предупреждение будет действовать до 16:00 16 марта.

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