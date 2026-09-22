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Воронежские новости

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В Новохоперске Воронежской области ввели карантин по бешенству

В Новохоперске Воронежской области ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры из-за бешенства животных введены в Новохоперске до 23 декабря. В зоне особого контроля радиусом 500 метров запрещены лечение, перемещение и снятие шкур с заболевших животных.

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