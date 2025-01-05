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КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Трактора», «Металлург» сыграет с «Амуром», «Локомотив» против ЦСКА, СКА примет «Витязь»

КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Трактора», «Металлург» сыграет с «Амуром», «Локомотив» против ЦСКА, СКА примет «Витязь»

«Трактор» сыграет с «Автомобилистом», «Металлург» – с «Амуром», «Локомотив» будет противостоять ЦСКА, СКА примет «Витязь».

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