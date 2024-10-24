Путин заявил, что БРИКС не желает конфронтации ни с кем

Россия наряду с остальными участниками БРИКС не желает конфронтации ни с кем. Об этом в ходе встречи с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.