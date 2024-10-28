Делегация КПК посетила Кыргызстан с визитом

Бишкек, 27 октября /Синьхуа/ -- С 25 по 27 октября по приглашению парламента Кыргызстана Ван Чэн, член бюро комитета КПК провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ и заведующий Орготделом парткома этой провинции посетил Кыргызстан с визитом, реализовав важный консенсус глав двух государств.
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