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Спички - не игрушка

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Откупиться не вышло. Самарский суд отправляет Шарлота в тюрьму

Откупиться не вышло. Самарский суд отправляет Шарлота в тюрьму

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Воспитанные Ургантом, Собчак, Дудем (признан в России иностранным агентом), сбежавшими стендап комиками, Козловским и многими другими, молодое поколение отщепенцев, садятся на скамью подсудимых.

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