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Кавказ – это место рождения белой расы и истинных арийцев

Кавказ – это место рождения белой расы и истинных арийцев

Любопытный факт  произошел в 90-хх гг. прошлого столетия, когда  в новостях по центральному каналу российского телевидения сообщили , что недалеко от Манилы (Филиппины) потерпел аварию самолет и погибли все пассажиры, причем,95 % из которых были кавказцы (caucasians)! Это сообщение с нотками некоторого недоумения в голосе дикторов передавалось целый день  пока, наконец, около полуночи дикторы ,извинившись за  ошибочный перевод информации, не передали,что погибшие «кавказцы» – это не жители Кавказа,а представители разных европейских стран и белые американцы!                                                         Как не парадоксально, но поныне термин «сaucasians» продолжает  смущать многих «профессиональных» российских переводчиков.

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