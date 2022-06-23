Кавказ – это место рождения белой расы и истинных арийцев

Любопытный факт произошел в 90-хх гг. прошлого столетия, когда в новостях по центральному каналу российского телевидения сообщили , что недалеко от Манилы (Филиппины) потерпел аварию самолет и погибли все пассажиры, причем,95 % из которых были кавказцы (caucasians)! Это сообщение с нотками некоторого недоумения в голосе дикторов передавалось целый день пока, наконец, около полуночи дикторы ,извинившись за ошибочный перевод информации, не передали,что погибшие «кавказцы» – это не жители Кавказа,а представители разных европейских стран и белые американцы! Как не парадоксально, но поныне термин «сaucasians» продолжает смущать многих «профессиональных» российских переводчиков.