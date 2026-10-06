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Важно! Просачиваются через границу малыми группами: ДРГ ВСУ активизировались в Брянской области

Важно! Просачиваются через границу малыми группами: ДРГ ВСУ активизировались в Брянской области

Украинские диверсионно-разведывательные группы в последнее время стали чаще предпринимать попытки проникновения на территорию Брянской области.

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