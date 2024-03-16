Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Что то часто стали писать про Лолиту, готовят похоже на сцену запустить? Так она ползать привыкла!Лолита, Пугачева ...
  • Вовладар Даров
    Соколы не видят вошь сверху, но они их истребляют!Макрон сообщил, ч...
  • Акимова Татьяна
    Как говорил Путин:Кто обзывается, тот так и называется!В Кремле ответили...

ВС России поразили завод «Авиакон» в Сумской области

ВС России поразили завод «Авиакон» в Сумской области

В субботу, 16 марта, Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу «Авиакон» в Сумской области. Как сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан», в результате ракетного удара складские помещения, цеха и специализированное оборудование завода были уничтожены или повреждены, что привело к полной потере производственных мощностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх