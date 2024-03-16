ВС России поразили завод «Авиакон» в Сумской области

В субботу, 16 марта, Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу «Авиакон» в Сумской области. Как сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан», в результате ракетного удара складские помещения, цеха и специализированное оборудование завода были уничтожены или повреждены, что привело к полной потере производственных мощностей.