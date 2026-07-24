Депутат Колунов: установка шлагбаума во дворе требует общего собрания

Чтобы исключить парковку чужих авто на придомовой территории, можно установить шлагбаум. Для этого необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.