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RT Russia

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Депутат Колунов: установка шлагбаума во дворе требует общего собрания

Депутат Колунов: установка шлагбаума во дворе требует общего собрания

Чтобы исключить парковку чужих авто на придомовой территории, можно установить шлагбаум. Для этого необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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