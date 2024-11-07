Помните еще профессора Зубца, который предлагал ввести огромный налог для бездетных и однодетных россиян, а также хотел, чтобы мужчины платили алименты пожизненно в размере 75% от доходов.
Всяким Зубцам пора давать по зубам
Комментарии
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Андрей
Обратите внимание, сколько сообщений банит автор... Либеральные ответы остаются, а остальные...
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4 час.
Андрей
Посмотрите на автора статьи...
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4 час.
Людмила Пименова
Есть же экземпляры депутатов! А кто их избирал?
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4 час.
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