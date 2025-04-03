Какие продукты разрушают ЖКТ, и по каким признакам понять, что кишечник скоро даст сбой

Здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — основа общего самочувствия и внешней привлекательности. Наш организм способен обновляться, но неправильное питание и образ жизни постепенно подтачивают его ресурсы.
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