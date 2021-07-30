Историк пояснил, почему Крым не стал территорией крымско-татарского народа в 1991 году

30 лет назад третья сессия Верховного совета Крымской АССР признала незаконными решения крымско-татарского Курултая о провозглашении Крыма национальной территорией крымских татар, их исключительного права собственности на землю и природные ресурсы.
30 лет назад третья сессия Верховного совета Крымской АССР признала незаконными решения крымско-татарского Курултая о провозглашении Крыма национальной территорией крымских татар, их исключительного права собственности на землю и природные ресурсы.
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