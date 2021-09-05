На Украине рассказали, как Меркель «наплевала» на Киев

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку российского газопровода «Северный поток — 2».