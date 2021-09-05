Русская весна

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На Украине рассказали, как Меркель «наплевала» на Киев

На Украине рассказали, как Меркель «наплевала» на Киев

Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что европейские страны боятся остановки транзита газа через Украину, и раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за поддержку российского газопровода «Северный поток — 2».

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Виктор Горшков
Киев перешел все грани во всех сверах деятельности. Он возомнил,что все страны на планете обязаны думать только о выгоде Украины и даже считает требовать от стран выполнять их требования. Стыдно ,смешно и противно ,как с украинской стороны, так и тем более от стран,которые ее слушают и не ставят на место.
Серж Южанин
А с какого перепуга Германия должна радеть об интересах Украины?..

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